В Сан-Франциско намерены построить крупнейшую в мире водородную заправочную станцию

Департамент США морской администрации управления торговым флотом (MARAD) в настоящее время рассматривает план по установке массивной водородной станции в заливе Сан-Франциско, передает FacePla.net со ссылкой на autoblog.com.

Отмечается, что она может серьезно помочь уменьшить выбросы углерода от таких транспортных средств, как автомобили, автобусы, скоростных паромов и других наземных и морских судов. Станция будет иметь вдвое больше потенциала, чем крупнейшая в мире существующая, обеспечивая около 1500 кг водорода в день.

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Использование водородных топливных элементов для питания паромов устранит вредные выбросы от нынешних дизельных паромов, а также сделает их тише, более энергоэффективными, и устранит риск разлива топлива.

Также станция будет способствовать снижению стоимости водорода, что сделает автомобили на водородном топливе более доступными для водителей Сан-Франциско.