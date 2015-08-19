СМИ: в пробах воздуха на месте взрывов в Тяньцзине выявлен нервно-паралитический газ

Об этом сообщило Центральное китайское телевидение, передает ТАСС. Эксперты выявили их в результате анализа образцов воздуха, взятых на месте взрывов еще 16 августа. "Результаты примерно такие же, как и накануне: два вида токсичных газообразных вещества - цианид натрия и нервно-паралитический газ. Показатели по этим двум веществам (концентрация в воздухе) высокие", - сказал заместитель начальника штаба пекинского отряда пожарных Ли Синхуа.

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На пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий взрывов, глава группы экспертов тяньцзиньского городского управления охраны окружающей среды Бао Цзинлин отметил, что выявлением подобных веществ занимаются военные.

"Нервно-паралитический газ не является объектом наших измерений, обычно за это отвечает военное ведомство. Мы также не знаем, о каком веществе идет речь. Наша мобильная лаборатория может за один раз распознать несколько десятков органических веществ... мы не обнаружили новых загрязняющих веществ", - сказал он. Бао Цзинлин также отметил, что случаев отравления пострадавших в результате взрывов во время их обследования зафиксировано не было.

По данным министерства общественной безопасности Китая, в районе взрыва хранилось около 3 тыс. тонн опасных веществ, включая 700 тонн цианида натрия, 800 тонн нитрата аммония и 500 тонн нитрата калия.