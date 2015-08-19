Ежедневно грязный воздух убивает 4000 жителей Пекина

Ежедневно в столице Китая от грязного воздуха умирают 4000 человек, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail.

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Власти обеспокоились проблемой загрязнения воздуха в 2012 году и поставили на территории всей страны 1500 станций, которые собирают данные об уровне загрязнения каждый час. Авторы доклада указывают, что воздух в Пекине загрязнен из-за удаленных производств. Особенно сильное влияние оказывает промышленная зона Шицзячжуан, расположенная в 280 км на юго-запад от столицы.

Согласно данным Всемирного банка уровень микрочастиц PM2,5, оседающих в легких и вызывающих различные заболевания (начиная с сердечных приступов и заканчивая астмой и раком), в Пекине втрое превышает норматив Всемирной организации здравоохранения - он составляет 25 мкг на 1 куб. м. В Китае же этот показатель достигает 73 мкг на 1 куб. м, больше только в ОАЭ - 80 мкг. В США этот показатель равен 13 мкг.