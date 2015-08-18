Британские электромобили научат заряжаться на ходу

Великобритания собирается начать эксперимент по практическому применению так называемой технологии сharge-as-you-drive, в рамках которой аккумуляторы электромобилей будут получать энергию непосредственно от дорожного полотна. Правда, некоторые эксперты настроены скептически, пишут Автовести.

Правительство страны уже готово инвестировать в проект внушительную сумму – полмиллиарда фунтов. Согласно идее проекта, на автомагистралях Великобритании появятся специальные полосы, двигаться по которым можно будет только электрокарам и гибридам: дело в том, что под асфальтом этих полос планируется расположить системы беспроводной зарядки батарей.

Читайте такжеУченые предложили улучшить экологию с помощью беспилотных такси

Компания Highway England, ведущая проект, уже подготовила его техническое обоснование и готова приступить к "боевым" испытаниям. Правда, пройдут они вне дорог общего пользования и займут как минимум полтора года. Только по итогам испытаний будет принято окончательное решение об оснащении дорог страны подобными системами.

Тем не менее, как заявил каналу BBC директор кардиффского Центра изучения электрического транспорта Пол Ньювенхюйс, проект пока выглядит чересчур амбициозным и вряд ли обоснован с экономической точки зрения. По его словам, технологии хранения энергии сейчас развиваются очень быстрыми темпами, и запас хода, который в будущем сможет обеспечить электрокару обычный аккумулятор, может сделать проект "электрических" дорог бессмысленным.