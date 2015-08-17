В Винницкой области экологическое бедствие: город засыпало сажей (фото, видео)
В Ладыжине Винницкой области часть города засыпало черной сажей, которая не только покрыла улицы, но и через открытые окна попала в дома горожан.
Об этом сообщает ТСН.
Местные жители рассказали, что в ночь на понедельник, 17 августа, один из местных заводов осуществил выброс сажи. Горожане подозревают, что это дело рук завода "Биолик", который, по их словам, постоянно выбрасывает в воздух газы с невыносимым запахом.
По словам людей, их дворы и дома с самого утра покрыты "черным снегом", словно вулканическим пеплом.
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"В квартирах страх. Все черное. Вся мебель, все шторы, вся посуда полностью черная. Животные, которые живут на улицах, полностью в этой саже. Эта сажа не оттирается. Отмыть это все с мебели просто невозможно. Дышать невозможно", - жалуются люди.
В то же время, местные СМИ сообщают, что в связи с инцидентом в городском совете уже созвали экстренное заседание исполнительного комитета.