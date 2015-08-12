Река в штате Колорадо окрасилась в ярко-желтый цвет из-за выброса отходов
04:08, 12 августа 2015Уменьшение выбросов
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В американском штате Колорадо река окрасилась в ярко-желтый цвет после того, как из заброшенной шахты по добыче золота случайно слили около миллиона литров отходов.
Опасности для здоровья населения нет /
zn.ua
zn.ua
Район, где произошло загрязнение, объявлен зоной бедствия, сообщает ZN.ua.
Американские власти уверяют, что опасности для здоровья населения нет, поскольку вредные вещества быстро уносит течением.
Однако местные жители озабочены из-за высокой концентрации в воде мышьяка, свинца и других тяжелых металлов.
Ранее УНИАН сообщал, что более 10 тысяч человек эвакуированы в городе Наньчун китайской провинции Сычуань из-за утечки жидкого аммиака.
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