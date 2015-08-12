Река в штате Колорадо окрасилась в ярко-желтый цвет из-за выброса отходов

Район, где произошло загрязнение, объявлен зоной бедствия, сообщает ZN.ua.

Американские власти уверяют, что опасности для здоровья населения нет, поскольку вредные вещества быстро уносит течением.

Однако местные жители озабочены из-за высокой концентрации в воде мышьяка, свинца и других тяжелых металлов.

Ранее УНИАН сообщал, что более 10 тысяч человек эвакуированы в городе Наньчун китайской провинции Сычуань из-за утечки жидкого аммиака.