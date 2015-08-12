В Китае из-за утечки аммиака эвакуированы более 10 тысяч человек

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Утечка произошла на местном предприятии по производству удобрений Chuanlong Chemical Company. Уже удалось ликвидировать одну из прорванных труб. Но в городе до сих пор ощущается сильный запах аммиака.

Люди пытались покинуть район аварии пешком, на мотоциклах и автомобилях, в результате чего на дорогах образовались огромные пробки.

Власти начали расследование инцидента.

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Отметим, что аммиак представляет собой бесцветный газ с резким характерным запахом нашатырного спирта, плотность которого почти вдвое меньше плотности воздуха. Часто используется для производства продуктов химической промышленности, удобрений, взрывчатки, азотной кислоты и соды. При высокой концентрации паров аммиака в воздухе имеет удушающий эффект, способен вызвать токсический отек легких и серьезное поражение нервной системы человека.

Ранее УНИАН сообщал, что утечка соляной кислоты произошла в результате столкновения грузовика и автоцистерны в японском городе Киото.