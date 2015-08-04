Пан Ги Мун похвалил план Обамы по борьбе с изменением климата

Как заявил Пан Ги Мун в ходе официального визита в Белый дом, решение американских властей показывает, что США могут стать примером для других стран в борьбе с глобальным изменением климата, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Обамы, он обратился к генсеку ООН с призывом убедить другие страны подключиться к этой борьбе.

План "Чистая энергия" ставит целью сокращение выбросов парниковых газов американскими электростанциями почти на треть в течение следующих 15 лет.

Читайте такжеКрупнейшей угрозой будущему человечества является изменение климата - Обама

Новые предложения уделяют особое внимание мерам по развитию альтернативной энергетики, в основном солнечной и ветряной.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Барак Обама выступил с новыми предложениями по радикальному сокращению выбросов парниковых газов в США.

Отмечается, что противники данных инициатив обвиняют президента Обаму в том, что он фактически объявил войну угледобывающей промышленности.