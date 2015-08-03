На Львовщине нашли нефтепродукты в воде Днестра

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 августа в 17:32 поступило сообщение, что в районе села Раливка Самборского района на реке Днестр местные жители обнаружили пятна нефтепродуктов и ощущается запах дизтоплива. Вблизи данного села проходит продуктопровод ГП “Прикарпатзападтранс” диаметром 530 мм, эксплуатация которого была прекращена еще в декабре 2014 года.

Читайте такжеВ Канаде произошел масштабный разлив нефтиПятна нефтепродуктов в реке Днестр также были обнаружены в районе села Хатки Самборского района.

На месте происшествия работала комиссия в составе сотрудников ГСЧС, СЭС, МВД, ГП “Прикарпатзападтранс” и Самборской райгосадминистрации.

Источники и площадь загрязнения устанавливаются. Работниками СЭС отобраны пробы воды на исследования.