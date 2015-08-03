Сегодня Обама представит план по сокращению выбросов парниковых газов

09:04, 03 августа 2015
Уменьшение выбросов
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Президент Барак Обама готовится выступить с новыми предложениями по радикальному сокращению выбросов парниковых газов в США.

REUTERS

План "Чистая энергия" ставит целью сокращение выбросов парниковых газов американскими электростанциями почти на треть в течение следующих 15 лет, передает Русская служба Би-би-си.

Новые предложения уделяют особое внимание мерам по развитию альтернативной энергетики, в основном солнечной и ветровой.

Противники данных инициатив обвиняют президента Обаму в том, что он фактически объявил войну угледобывающей промышленности.

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Стоит отметить, что уголь при этом до сих пор обеспечивает до трети энергетических потребностей Соединенных Штатов.

В соответствии с предложениями президента, каждый американский штат получит свою квоту планируемых сокращений парниковых выбросов и будет обязать представить Федеральному агентству по защите окружающей среды свои предложения по выполнению этих нормативов.

Однако уже сейчас несколько губернаторов заявили, что намерены игнорировать планы президентской администрации.

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