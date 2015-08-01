В Дании появится город без автомобилей (фото)

В пригороде датского города Орхус построят новый город без автомобилей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.dk.

Ожидается, что в новом городе с названием Nye (с датского - "новый") будет проживать 15 тысяч человек.

Как пишет издание, построение нового города подпадает под стратегию развития городов, принятую в 2009 году.

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Планируется, что Nye станет зеленым пригородом, где современные технологии будут применяться для создания гармонии между его жителями и окружающей природой.

В городе будет трамвай, который соединит его с центром города Орхус, а также велосипедные дорожки по всей его территории.

Люди, которые переедут в пригород на своем автомобиле, смогут оставить его в специальной зоне, расположенной в пешеходной доступности от жилых кварталов.

На построение пригорода, как ожидается, уйдет 5 лет.