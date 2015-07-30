Минэкологии надеется, что ОБСЕ поможет собрать информацию об экологическом состоянии зоны АТО

Об этом на брифинге сказал заместитель министра экологии Сергей Курыкин.

«У нас сегодня нет возможности осуществлять мониторинг на этой территории. Наше министерство недавно инициировало обращение в СНБО и Министерство иностранных дел с просьбой поставить перед миссией ОБСЕ вопрос о возможности привлечения представителей мониторинговой миссии ОБСЕ к сбору именно экологической информации», - сказал Курыкин.

По его словам, помощь представителей ОБСЕ позволит министерству получать информацию об экологической ситуации в зоне АТО для оценки нанесенного вреда.

При этом чиновник также подчеркнул, что благодаря этому ведомство могло бы уже сейчас принимать участие в корректировке стратегии восстановления и нормализации жизни в зоне АТО после возвращения ее под контроль украинских властей.

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Как сообщал УНИАН, ОБСЕ и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины запустили проект по очистке территории на востоке Украины от остатков взрывчатых боевых веществ стоимостью почти 1 млн евро.

По словам представителей ОБСЕ, проект рассчитан на 1,5 года и будет реализован на территории, подконтрольной властям Украины.

Проектом предусматривается оказание технической помощи в оснащении пиротехнических подразделений ГСЧС, выполняющих задачи по гуманитарному разминированию территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, предполагается приобретение специальных автомобилей для перевозки взрывоопасных предметов, взрывозащитных костюмов тяжелого типа, индивидуальных средств защиты пиротехников, средств поиска взрывоопасных предметов и прочее.