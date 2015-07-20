В Киеве выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе

Об этом сообщает сайт ГУ Санэпидемслужбы города Киева.

В частности, в нескольких замерах превышен ПДК двуокиси азота, формальдегида и содержание в воздухе пыли.

Читайте такжеКонцентрация вредных веществ в воздухе Киева превышает норму в 4 раза - КГГАСогласно сообщению, основной причиной загрязнения воздуха являются отработанные газы автотранспорта.

В Киеве систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе проводятся на 16 стационарных постах (ПСС) с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. Определяется 21 загрязняющая примесь.

Карта наблюдательных постов СЭС.