В Киеве выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе
14:50, 20 июля 2015Уменьшение выбросов
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По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по городу Киеву, в атмосферном воздухе по состоянию на 17.07.2015 обнаружены приземные концентрации вредных веществ, превышающих среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК).
Причиной загрязнения назвали автомобили / Фото УНИАН
Об этом сообщает сайт ГУ Санэпидемслужбы города Киева.
В частности, в нескольких замерах превышен ПДК двуокиси азота, формальдегида и содержание в воздухе пыли.
Читайте такжеКонцентрация вредных веществ в воздухе Киева превышает норму в 4 раза - КГГАСогласно сообщению, основной причиной загрязнения воздуха являются отработанные газы автотранспорта.
В Киеве систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе проводятся на 16 стационарных постах (ПСС) с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. Определяется 21 загрязняющая примесь.
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