Загрязнение воды в Бугском лимане: концентрация нефтепродуктов превышает норму в 1000 раз

Как сказано в сообщении ведомства, по результатам лабораторного анализа проб воды в акватории Бугского лимана зафиксировано наличие нефтепродуктов.

"При обследовании прилегающей территории и акватории, установлено, что на границе лодочного кооператива №6 находится сточный коллектор, из которого проводится сброс неизвестного вещества с характерным запахом нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

Согласно результатам лабораторного анализа от 14 июля, во всех отобранных госинспекторами в акватории Бугского лимана в районе загрязнения пробах зафиксировано наличие нефтепродуктов, причем в пробах, отобранных из коллектора, превышение концентрации нефтепродуктов составляла более чем в 1000 раз установленных нормативов.

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По имеющейся в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря информации, данный коллектор является сливным коллектором, из которого во время ливня вода с территории города попадает в лиман.

Сейчас устанавливается конечный балансодержатель данного коллектора. Информация о наличии каких-либо средств очистки сточных вод на указанном коллекторе, отсутствует.

Также есть информация, что через данный коллектор проводятся сбросы вод после теплообменников ГП «Зоря» - «Машпроект», ПАО «Лакталис-Николаев».

Госинспекторами проводится ежедневный аварийный мониторинг акватории Бугского лимана в месте загрязнения.

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Все имеющиеся материалы по данному факту загрязнения лимана направлены в прокуратуру г. Николаева.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению причин попадания нефтепродуктов в сточный коллектор.