Ученые предложили улучшить экологию с помощью беспилотных такси

К такому выводу пришли ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, передает Lenta.ru. В подсчетах исследователи ориентировались на 2030 год. Они выяснили, насколько экономичными и экологичными будут беспилотные такси к этому времени, но не стали предсказывать, насколько широкое распространение получит эта технология к указанному сроку.

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Согласно анализу, выхлоп парниковых газов на милю (около 1,6 км) пробега у беспилотного такси-электромобиля сократится на 90% по сравнению с использующимся в частных целях автомобилем 2014 года выпуска с традиционным двигателем и уменьшится в пределе от 63 до 82% при сопоставлении с частными машинами с гибридным двигателем. За образец брались проекты гибридных авто, которые планируется запустить в производство в 2030 году.

По мнению авторов, главную роль в этом сыграет появление в таксопарках одноместных и двухместных беспилотных авто. Опираясь на данные Федерального управления шоссейных дорог США, они отметили, что в большинстве случаев современные американцы вызывают такси для поездок в одиночку. Компактные машины позволят значительно сэкономить расход электроэнергии и связанный с ее производством выхлоп газов в атмосферу.

Второй фактор - появление более экологичных схем получения электроэнергии. Ожидается, что электростанции начнут переходить на них к 2030 году, и это также позволит уменьшить количество выхлопов.

Дополнительно исследователи проанализировали, насколько затратными в содержании окажутся авто с различными типами двигателей в 2030 году. По их оценкам, при пробеге 19,3 тыс. км в год (среднестатистический показатель для частных авто в США) электромобиль обойдется владельцу все еще дороже, чем машина с традиционным двигателем.

Но при пробеге от 64,3 тыс. до 112,6 тыс. км в год (среднестатистический показатель для такси в США) наиболее экономный вариант - как раз электромобиль или машина с водородным двигателем. В расчетах учитывались расходы на эксплуатацию, страховку, топливо и стоимость самого авто (из расчета покупки в рассрочку на пять лет). Хотя сам транспорт стоит дороже, топливо для него обходится дешевле.

В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные изыскания в области оптимального дизайна беспилотных такси и более реалистично смоделировать функционирование подобного таксопарка в условиях современных мегаполисов.