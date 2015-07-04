Ученые: выбросы углекислого газа несут непоправимый ущерб экосистеме мирового океана

Такой вывод содержится в исследовании международного коллектива ученых, результаты которого опубликованы в пятницу в ряде специализированных американских зданий, передает ТАСС.

Как говорится в отчете, "требуется немедленное и существенное сокращение объемов выбросов двуокиси углерода, чтобы предотвратить массированное и в основном непоправимое /антропогенное/ воздействие на экосистемы океанов".

Специалисты считают, что даже возможной выработки нового всемирного соглашения о борьбе с потеплением климата на планете будет недостаточно для решения проблемы, если такая договоренность не будет нацелена в том числе на то, чтобы "минимизировать последствия для океанов". Негативное влияние роста объемов углекислого газа в атмосфере на "ключевые морские и прибрежные организмы уже выявляется", отмечается в докладе.

В своей работе ученые использовали итоги различных экспериментов и моделирования, а также наблюдений за морскими живыми существами в их естественной среде обитания.

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При этом они исходили из двух вероятных сценариев развития ситуации: продолжения выбросов в атмосферу углекислого газа в текущих объемах и их сокращения в соответствии с условиями Копенгагенского соглашения от 2009 года. Оно предусматривает, что международное сообщество постарается добиться того, чтобы рост температуры в мире в ХХI веке был меньше, чем на 2 градуса. Тем не менее, Копенгагенское соглашение не носит юридически обязывающего характера.

Как заявляют эксперты, даже во втором случае "тепловодные кораллы и обитающие в средних широтах двустворчатые моллюски столкнутся к 2100 году с высоким риском" непоправимого воздействия. А при продолжении выбросов двуокиси углерода в сегодняшних масштабах "большинство морских организмов подвергнется чрезвычайно высокому риску воздействия к 2100 году, многие - и к 2050-му", предупреждают ученые.

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Согласно их прогнозам, человечество может столкнуться, в частности, с "сокращением в глобальном масштабе" объемов вылавливаемой рыбы. Причем "высокому риску подвергнется отрасль рыболовства в низких широтах, являющаяся ключевым источником протеина и доходов для миллионов людей", пишут авторы исследования.

Как сообщал УНИАН ранее, ученые выяснили, что вывод о замедлении глобального потепления является статистической ошибкой, возникшей из-за смены методики замера температур.