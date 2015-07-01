Спасатели обещают ликвидировать разлив нефти под российским Нефтеюганском 2 июля

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО).

"По последним данным, собрано около 66 кубометров нефтяной эмульсии. В работах задействовано 55 человек из числа сотрудников компании "РН-Юганскнефтегаз", около 30 единиц техники. Для оказания помощи мы выслали свою оперативную группу. Пока работы идут по плану и полная ликвидация последствий запланирована к 2 июля 22:00", - сказал собеседник агентства.

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Разлив нефти в Нефтеюганском районе ХМАО (1 километр от города Нефтеюганска) произошел 23 июня, положение сильно осложнили паводки. По предварительным данным Минприроды РФ, уровень загрязнения в районе аварии превышает норму в 7 раз по нефтепродуктам, образовалась пленка толщиной 1 миллиметр. По предварительным подсчетам, площадь пленки на поверхности воды составляет 4 га. Установлены 15 рядов боновых заграждений, распространения пленки по паводковым водам удалось избежать. Подача нефтепродуктов по трубопроводу прекращена.

24 июня в отношении ООО "РН-Юганскнефтегаз" ("дочка" "Роснефти) возбуждено дело об административном правонарушении. В пресс-службе компании "РН-Юганскнефтегаз" ранее сообщили, что угрозы населению от разлива нефтепродуктов нет. По данным компании, ликвидация нефтяного пятна будет завершена к 15 июля.