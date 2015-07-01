Китай обещает производить 20% "чистой" энергии к 2020 году
Власти Китая, который больше всех выбрасывает углекислого газа в атмосферу, взяли на себя обязательство увеличить долю возобновляемой энергии в энергетике до 20% к 2020 году.
По словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, Пекин позаботится о том, чтобы пик выбросов СО2 в атмосферу был пройден к 2030 году, передает Би-би-си.
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Ли Кэцян с начала этого года не раз говорил, что качество жизни в Китае очень страдает от экологических проблем.
Китайские представители сообщили о своих планах в Париже, где в конце года пройдет глобальный климатический саммит ООН.
Кроме того, Бразилия и США также объявили о намерении заметно увеличить долю возобновляемой энергии к 2030 году.
Президент США Барак Обама пообещал утроить количество энергии, получаемой из возобновляемых источников за 15 лет.
Его бразильская коллега Дилма Русеф надеется на удвоение доли альтернативной энергетике в своей стране к 2030 году.