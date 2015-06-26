В Киеве экологи и общественные активисты обсудили вопрос сокращения выбросов вредных веществ

В стенах столичного отеля «Русь» собрались активисты-экологи, представители общественных организаций, среди которых была Ассоциация Зеленых Украины, а также специалисты из природоохранных структур страны. Экологический форум был организован норвежской организацией «Беллона» совместно с соответствующими министерствами Украины и Норвегии.

Основной темой форума стало обсуждение возможностей сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях. Особое внимание было обращено на угольную энергетику Украины.

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На сегодняшний день в мире существуют эффективные программы мониторинга и инвентаризации вредных выбросов в атмосферу. Количество промышленных выбросов строго для каждого отдельного предприятия регламентировано, ведется постоянный учет.

Сообщается, что на форуме также был представлен доклад специалистов «Беллоны», которые поделились норвежским опытом снижения вредных выбросов в атмосферу путем модернизации производства.