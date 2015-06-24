От правительства Нидерландов требуют сократить вредные выбросы на 25%

Это первое подобное судебное решение в мире, которое может стать прецедентом для других стран, передает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Суд рассмотрел дело от фонда Urgenda, поданное от имени почти 900 голландских граждан, которые утверждали, что правительство обязано защищать своих граждан от опасности изменения климата.

Активисты утверждали, что если не предпринять срочных шагов по сокращению выбросов, то уже в следующей половине этого века это приведет к экстремальным погодным условиям, сокращение количества ледников и недостатка продовольствия и воды.

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Защитники окружающей среды также подали заявления в суды Бельгии и Филиппин.

ЕС обязался сократить выбросы на 40% к 2030 году, тогда как США пообещали в прошлом месяце уменьшить выбросы углерода на 26-28% к 2025 году.

В свою очередь аналитики говорят, что обещаний, которые дают накануне глобального соглашения в декабре в Париже, не достаточно, чтобы остановить глобальное повышение температуры.