Копенгаген возглавил рейтинг лучших городов для велосипедистов

Мировой столицей велосипедистов признан Копенгаген, который возглавил рейтинг. В индексе Copenhagenize Design отмечается беспрецедентное увеличение числа велосипедистов в датской столице всего за два года. Таким образом, в 2012 году лишь 36 процентов жителей датской столицы передвигались по городу на велосипеде, а в 2014 году количество велосипедистов увеличилось до 45 процентов.

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При составлении рейтинга организация оценивает местную велосипедную культуру, пропаганду велосипеда, а также инфраструктурные улучшения для велосипедистов. Кроме того, при составлении рейтинга оценивается популярность велосипедов в 122 городах по всему миру, пишет Новое время со ссылкой на Independent.

В тройке наиболее благоприятных для велосипедистов городов – Амстердам, который возглавлял рейтинг в 2013 году, а также Утрехт.

Полный список топ-20 лучших городов для велосипедистов выглядит следующим образом:

Копенгаген, Дания

Амстердам, Нидерланды

Утрехт, Нидерланды

Страсбург, Франция

Эйндховен, Нидерланды

Мальме, Швеция

Нант, Франция

Бордо, Франция

Антверпен, Бельгия

Севилья, Испания

Барселона, Испания

Берлин, Германия

Любляна, Словения

Буэнос-Айрес, Аргентина

Дублин, Ирландия

Вена, Австрия

Париж, Франция

Миннеаполис, США

Гамбург, Германия

Монреаль, Канада