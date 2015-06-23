Копенгаген возглавил рейтинг лучших городов для велосипедистов
Организация Copenhagenize Design опубликовала рейтинг лучших городов для велосипедистов, который составляется раз в два года по результатам исследования.
Мировой столицей велосипедистов признан Копенгаген, который возглавил рейтинг. В индексе Copenhagenize Design отмечается беспрецедентное увеличение числа велосипедистов в датской столице всего за два года. Таким образом, в 2012 году лишь 36 процентов жителей датской столицы передвигались по городу на велосипеде, а в 2014 году количество велосипедистов увеличилось до 45 процентов.
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При составлении рейтинга организация оценивает местную велосипедную культуру, пропаганду велосипеда, а также инфраструктурные улучшения для велосипедистов. Кроме того, при составлении рейтинга оценивается популярность велосипедов в 122 городах по всему миру, пишет Новое время со ссылкой на Independent.
В тройке наиболее благоприятных для велосипедистов городов – Амстердам, который возглавлял рейтинг в 2013 году, а также Утрехт.
Полный список топ-20 лучших городов для велосипедистов выглядит следующим образом:
Копенгаген, Дания
Амстердам, Нидерланды
Утрехт, Нидерланды
Страсбург, Франция
Эйндховен, Нидерланды
Мальме, Швеция
Нант, Франция
Бордо, Франция
Антверпен, Бельгия
Севилья, Испания
Барселона, Испания
Берлин, Германия
Любляна, Словения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Дублин, Ирландия
Вена, Австрия
Париж, Франция
Миннеаполис, США
Гамбург, Германия
Монреаль, Канада