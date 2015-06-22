На Житомирщине на первом в Украине заводе по утилизации пестицидов запустили новую линию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Барановский райгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, ООО "Эко Нова" запустило линию по утилизации пестицидов I-III класса опасности мощностью 200-300 тонн в месяц.

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Указанное предприятие занимается переработкой тары из-под агрохимикатов (средств защиты растений), предоставляя услуги по утилизации ежемесячно примерно на 1,5 млн грн.

"Вместе с новой линией теперь здесь установлены две современные производственные линии по переработке. В модернизацию оборудования собственники направили 15 млн грн инвестиций, применили уникальные английские и отечественные технологии по утилизации", - говорится в сообщении.

На предприятии уверяют, что при высокой температуре во время производственного процесса вредные вещества - оксиды и диоксиды - исчезают.

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"Котельная ООО расположена в 500-метровой промышленной санитарной зоне, где жилые дома отсутствуют. Сейчас здесь работают 25 человек. Средняя заработная плата составляет 3 тыс грн. предприятие - добросовестный налогоплательщик, долгов никаких фонд не имеет",- говорят в райгосадминистрации.

Справка УНИАН. ООО "Эко Новая" ( Житомирская обл, г. Барановка) - лидер в Украине на рынке утилизации тары из-под пестицидов и опасных химикатов.