В столице Чили объявили чрезвычайное положение из-за сильного смога
13:12, 22 июня 2015Уменьшение выбросов
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Власти столицы Чили Сантьяго объявили в воскресенье чрезвычайное экологическое положение в связи с сильным смогом в городе.
Качество воздуха в столице достигло критических показателей
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Notimex.
Режим экологического ЧП введен в Сантьяго впервые с 1999 года. Качество воздуха в столице достигло критических показателей в связи с практическим отсутствием движения воздушных масс, отмечает агентство.
Введение режима ЧП означает серьезные ограничения для граждан в части пользования личным автотранспортом. Запрет на частный автотранспорт действует с раннего утра и до позднего вечера.
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Также запрещается выжигать земли с сельскохозяйственными целями, использовать печи для отопления помещений. Временно будут закрыты более 2,7 тысячи промышленных предприятий.
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