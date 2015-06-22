В столице Чили объявили чрезвычайное положение из-за сильного смога

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Notimex.

Режим экологического ЧП введен в Сантьяго впервые с 1999 года. Качество воздуха в столице достигло критических показателей в связи с практическим отсутствием движения воздушных масс, отмечает агентство.

Введение режима ЧП означает серьезные ограничения для граждан в части пользования личным автотранспортом. Запрет на частный автотранспорт действует с раннего утра и до позднего вечера.

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Также запрещается выжигать земли с сельскохозяйственными целями, использовать печи для отопления помещений. Временно будут закрыты более 2,7 тысячи промышленных предприятий.