В Британии десятки людей пострадали из-за утечки хлора в бассейне
20:21, 21 июня 2015Уменьшение выбросов
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По меньшей мере 30 человек пострадали в результате попадания хлора в бассейн, находящийся неподалеку от города Грейт-Ярмут.
Руководство парка отдыха пока не прокомментировало ситуацию / abnews.ru
На данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщает Русская служба Би-би-си.
Службы спасения получили сигнал о происшествии в парке отдыха "Дикая утка" (Wild Duck) в 14.35 по лондонскому времени.
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Полиция сообщила, что здание с бассейном было эвакуировано и оцеплено. По словам пожарной службы, произошла утечка хлора. Восемь человек были доставлены в больницу в стабильном состоянии. У всех пострадавших были зафиксированы проблемы с дыханием.
Руководство парка отдыха пока не прокомментировало ситуацию.
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