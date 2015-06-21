В Британии десятки людей пострадали из-за утечки хлора в бассейне

На данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщает Русская служба Би-би-си.

Службы спасения получили сигнал о происшествии в парке отдыха "Дикая утка" (Wild Duck) в 14.35 по лондонскому времени.

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Полиция сообщила, что здание с бассейном было эвакуировано и оцеплено. По словам пожарной службы, произошла утечка хлора. Восемь человек были доставлены в больницу в стабильном состоянии. У всех пострадавших были зафиксированы проблемы с дыханием.

Руководство парка отдыха пока не прокомментировало ситуацию.