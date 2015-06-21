Власти Болгарии обяжут "Лукойл" выплатить штраф почти в 50 тысяч евро за разлив бензина

Власти болгарского города Бургас планируют потребовать от компании "Лукойл Нефтохим Бургас" компенсацию за утечку бензина, которая произошла 17 июня из-за разрыва трубопровода.

Ранее сообщалось, что в результате аварии произошла утечка до 40 тонн бензина, пострадали река Чакарлийска и озеро Вая. Угрозы для местного населения не было, передают РИА Новости.

"На данный момент мы готовим доклад, поскольку оказалось, что в дополнение к прямым расходам на муниципальных служащих и танкеры, которых мы мобилизовали, были направлены танкеры частных компаний. Работа шла всю ночь, люди были отравлены газом. Также мы направим медицинские исследования,ожидаются и дополнительные расходы, которые направит компания "Burgasbus", поскольку были изменены автобусные маршруты", — цитирует мэра города Бургас Димитра Николова местный сайт Topnovini.

По словам Николова, муниципалитет составит отчет и направит его компании "Лукойл" для покрытия расходов в течение следующей недели.

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Министр экологии Болгарии Ивелина Василева в субботу посетила место разлива и сообщила, что в дополнение к штрафу в 100 тысяч лев (около 50 тысяч евро) компанию "Лукойл" обяжут в трехдневный срок предоставить план по усилению охраны вдоль линии производства продукции. Кроме того, от "Лукойла" потребуют возвести инженерную инфраструктуру, которая ограничит попадание бензина в воду в случае утечки.