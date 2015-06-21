Власти Болгарии обяжут "Лукойл" выплатить штраф почти в 50 тысяч евро за разлив бензина
В дополнение к штрафу компанию обяжут в трехдневный срок предоставить план по усилению охраны вдоль линии производства продукции.
Власти болгарского города Бургас планируют потребовать от компании "Лукойл Нефтохим Бургас" компенсацию за утечку бензина, которая произошла 17 июня из-за разрыва трубопровода.
Ранее сообщалось, что в результате аварии произошла утечка до 40 тонн бензина, пострадали река Чакарлийска и озеро Вая. Угрозы для местного населения не было, передают РИА Новости.
"На данный момент мы готовим доклад, поскольку оказалось, что в дополнение к прямым расходам на муниципальных служащих и танкеры, которых мы мобилизовали, были направлены танкеры частных компаний. Работа шла всю ночь, люди были отравлены газом. Также мы направим медицинские исследования,ожидаются и дополнительные расходы, которые направит компания "Burgasbus", поскольку были изменены автобусные маршруты", — цитирует мэра города Бургас Димитра Николова местный сайт Topnovini.
По словам Николова, муниципалитет составит отчет и направит его компании "Лукойл" для покрытия расходов в течение следующей недели.
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Министр экологии Болгарии Ивелина Василева в субботу посетила место разлива и сообщила, что в дополнение к штрафу в 100 тысяч лев (около 50 тысяч евро) компанию "Лукойл" обяжут в трехдневный срок предоставить план по усилению охраны вдоль линии производства продукции. Кроме того, от "Лукойла" потребуют возвести инженерную инфраструктуру, которая ограничит попадание бензина в воду в случае утечки.