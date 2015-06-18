Есть опасность повышения уровня радиации в Донецке из-за взрыва на заводе химизделий - экологи
Радиационный фон в Донецке может быть повышенным из-за взрыва на Казенном заводе химических изделий 16 июня, поскольку там находится хранилище ядерных отходов.
Об этом сообщил первый заместитель директора государственного предприятия "Восточноукраинский экологический институт" Дмитрий Аверин, передает "Остров".
"Достоверно неизвестно, что там (на заводе химизделий в Донецке – ред.) произошло на самом деле. Это уже третий взрыв на этом заводе. Именно на этом заводе находится одно из хранилищ радиактивных отходов Министерства обороны Украины", - сообщил эксперт.
При этом он считает, что существует вероятность разрушения этого хранилища.
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Кроме того, сообщил Аверин, на подконтрольной боевикам территории Донбасса никто не занимается мониторингом окружающей среды, поэтому если там и есть повышенный фон радиации, люди об этом могут просто и не знать.
"Достоверной информации о разрушениях предприятий, об экологической ситуации на оккупированных территориях, к сожалению, сейчас нет. Проблема очень серьезная, она на грани экологической катастрофы", - резюмировал эксперт.
Ранее УНИАН сообщал, что мощный взрыв прогремел вечером 16 июня в Куйбышевском районе Донецка в зоне казенного завода химизделий.