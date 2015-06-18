Есть опасность повышения уровня радиации в Донецке из-за взрыва на заводе химизделий - экологи

Об этом сообщил первый заместитель директора государственного предприятия "Восточноукраинский экологический институт" Дмитрий Аверин, передает "Остров".

"Достоверно неизвестно, что там (на заводе химизделий в Донецке – ред.) произошло на самом деле. Это уже третий взрыв на этом заводе. Именно на этом заводе находится одно из хранилищ радиактивных отходов Министерства обороны Украины", - сообщил эксперт.

При этом он считает, что существует вероятность разрушения этого хранилища.

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Кроме того, сообщил Аверин, на подконтрольной боевикам территории Донбасса никто не занимается мониторингом окружающей среды, поэтому если там и есть повышенный фон радиации, люди об этом могут просто и не знать.

"Достоверной информации о разрушениях предприятий, об экологической ситуации на оккупированных территориях, к сожалению, сейчас нет. Проблема очень серьезная, она на грани экологической катастрофы", - резюмировал эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что мощный взрыв прогремел вечером 16 июня в Куйбышевском районе Донецка в зоне казенного завода химизделий.