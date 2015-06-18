В Болгарии из-за разрыва трубопровода произошла утечка до 40 тонн бензина

Утечка до 40 тонн бензина произошла в Болгарии из-за разрыва трубопровода компании "Лукойл Нефтохим Бургас".

По данным болгарского информационного агентства "Фокус", на месте аварии находится мэр Бургаса Димитр Николов. Об инциденте доложили министру экологии страны Ивелине Василевой, передает РИА Новости.

"По информации наших коллег из региональной инспекции Бургаса, пострадали река Чакарлийска и озеро Вая, часть которого является охраняемой территорией. Есть опасность для жизни в озере", — заявила Василева, добавив, что поддерживает постоянный контакт с мэром Бургаса.

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Василева также подчеркнула, что специалисты оценивают масштабы загрязнения. "На основе этого будут наложены самые строгие санкции на нарушителя, на оператора, который совершил такое загрязнение", — заявила министр.

ЛУКОЙЛ работает в Болгарии уже почти 16 лет. Компании принадлежит НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", в 2014 году переработавший около 6 миллионов тонн нефти, а также сбытовая сеть, включающая 221 АЗС.