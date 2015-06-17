Ученые нашли бактерии, которые могут превращать нефтяные отходы в органический грунт

По словам научного сотрудника междисциплинарного центра протеомных исследований Института фундаментальной медицины и биологии вуза Татьяны Григорьевой, новый штамм Pseudomonas stutzeri KOS6 можно использовать для очистки промышленных стоков нефтехимических предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Pseudomonas stutzeri KOS6 устойчив к агрессивной среде и может применяться на очистных сооружениях любых предприятий, занимающихся переработкой нефти и органическим синтезом.

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Ученые из Казани обнаружили бактерии при исследовании концентрированных осадков сточных вод завода "Казаньоргсинтез".

"Они перерабатывают отходы в органически безопасный грунт, который можно использовать в рекультивации земель и озеленении, штамм восстанавливает молекулу азота до формы, необходимой для жизни растений и других организмов", - уточнила Григорьева.