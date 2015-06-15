Активисты Greenpeace на каяках пытались заблокировать буровую платформу Shell

Береговая охрана США задержала активистов экологического движения Greenpeace, которые пытались помешать выйти в море из Сиэтла буровой платформе нефтяной компании Royal Dutch Shell, направляющейся к побережью Чукотки, передает Русская служба Би-Би-Си.

Число задержанных пока не известно, им вменяется в вину нарушение правил обеспечения безопасности в непосредственной близости от плавсредства, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Экологи сообщили на своем сайте, что 13 активистов на каяках "подплыли к гигантской буровой платформе и образовали на её пути живой барьер".

Они собирались продержаться "как можно дольше", чтобы задержать отправку платформы в Чукотское море.

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Экологи добиваются от правительства США отзыва лицензии Shell на бурение в Арктике, дабы избежать разливов нефти.

В акции участвовали, кроме активистов Greenpeace, представители коренных народов Аляски и Чукотки, ветераны войн в Афганистане и Ираке.

Представитель Shell заявил, что платформа продолжит движение, а компания будет придерживаться в работе принципов безопасности и экологической ответственности.