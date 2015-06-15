Экологи выступили против уничтожения тополей в Киеве

Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили в организации"Экология – Право – Человек".

Экологи "ЭПЧ" отметили, что столичная власть решила провести опрос среди киевлян, на какие деревья заменить тополя в городе.

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"Это абсолютно недопустимая деятельность – в таком вопросе стоило бы проконсультироваться с профессиональными дендрологами. Это все равно, если спрашивать у людей, как лучше лечить больного", - заявила эколог ЭПЧ Екатерина Норенко.

Она отметила, что на замену тополям в опросе предлагается посадить акации (робиния псевдоакация), которая вообще является опасным видом, нехарактерным для природных экосистем Украины, меняет их и очень быстро распространяется и захватывает новые территории.

"С этим видом надо вести борьбу, а не высаживать его на замену тополей. В странах ЕС это карантинный вид и действуют программы для уничтожения акаций, как опасного вида", – пояснила Норенко.

В свою очередь заместитель председателя Национального экологического центра Алексей Василюк добавил, что тополя являются бесценными деревьями, которые посчастливилось иметь киевлянам во взрослом состоянии.

"Экологический эффект от любого молодого саженца никогда не сравнится с эффектом от взрослого тополя", – заверил Василюк.

По словам экологов, все виды тополей не только могут выживать в неблагоприятных условиях города, легко переносят засуху, до ноября не сбрасывают листья, но и имеют такие экологические свойства, которых другие деревья не имеют.

Одно взрослое дерево тополя выделяет за один сезон столько кислорода, сколько нужно одному человеку на год! Для такого же количества кислорода необходимо 10 берез, 7 елей и 4 сосны.

Кроме этого, один тополь за год поглощает до 53 кг сажи, ни одно другое дерево не может сравниться по этому показателю с тополем. Для примера, каштан впитывает до 16 кг. Именно из-за того, что тополь так эффективно очищает воздух, жить она долго не может, в среднем до 60 лет.

"Если и ставить вопрос о том, нужно ли заменять тополя, то обязательно только новыми тополями. Можно выбрать другие виды тополя, которые не дают пуха, например тополь серебристый или пирамидальный. В мире более сотни видов тополей. Кроме этого, можно ежедневно поливать улицы, и пух не будет летать в воздухе", - подчеркнули в ЭПЛ.