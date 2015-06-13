Тушению пожара на нефтебазе под Васильковом мешает жаркая погода - спасатели

Жаркая погода препятствует гашению пожара на нефтебазе под Васильковом. Об этом говорят спасатели, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам пожарных, жара вместе с высокой температурой от огня вызывают воспламенение топлива, которое разлилось вблизи места пожара.

Такую точку зрения критикует представитель собственника нефтебазы, директор по маркетингу "БРСМ" Александр Мельничук. Он выдвинул претензии руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что спасатели накануне забрали машины и фактически прекратили работы по тушению огня, из-за чего, мол, произошел новый взрыв и возобновление пожара.

На повышенных тонах эти обвинения опровергал руководитель ГСЧС Николай Чечеткин. Он спросил представителя "БРСМ", почему тот не появлялся в предыдущие дни тушения пожара. А также заявил, что если бы на нефтебазе был порядок, то возгорания вообще не произошло.

Читайте такжеГСЧС: вся необходимая техника для ликвидации пожара находится на нефтебазеЖурналистам Чечеткин на собственном автомобиле устроил небольшую экскурсию, чтобы показать наличие спасательной техники. И пояснил, что на данном этапе активное тушение не имеет смысла.

"Охлаждение не проводится, потому что это опасно для жизни. Как только угроза снизится, мы приступим к тушению", - заверил он.