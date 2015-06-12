Пожар на нефтебазе под Киевом загрязнил вредными веществами 15-километровую зону - эксперт

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности и рисков, сотрудник НАН Украины Юрий Костюченко, передает Радио Свобода.

По его словам, в почву и воздух попали от 8,5 до 25 тысяч тонн нефтепродуктов – в разном виде. Это произошло в результате горения, разлива и взрывов. Перемещение этих веществ тоже происходит с разной скоростью и на разное расстояние, сказал эксперт.

«По общим подсчетам, можно сказать, что загрязненная зона 1,5-15 километров», – подчеркнул Костюченко. Эксперт также отметил, что факторы поражения окружающей среды разные, потому что разными являются компоненты загрязнения.

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Костюченко призвал власть сделать срочную рекультивацию почв на месте пожара сразу после прекращения горения. «Рекультивация почв поможет предотвратить проникновение загрязнения в грунтовые, подземные воды. Надо убирать почвенный покров с места горения», – советует эксперт.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. По данным МОЗ, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.