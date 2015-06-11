На Винницу надвигается дымовое облако от горящей под Киевом нефтебазы

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации.

Согласно данным Винницкого областного гидрометцентра, северо-восточный ветер, который и гонит облако из сажи в сторону Винницы, продержится еще день. Сила ветра будет около 5-10 м/с, при этом в Виннице прогнозируют сухую погоду.

«Угроза для винничан минимальная, поскольку в ближайшие дни на территории области ожидается сухая погода, а облако, которое движется в сторону Винницкой и Хмельницкой областей, находится на довольно значительной высоте – 1,5 – 2 км, к тому же в ближайшие дни прогнозируется изменение направления ветра на юго-восточный», - сообщил начальник Винницкого областного центра гидрометеорологии Юрий Власов.

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Он заверил, что угрозы «черного дождя» для жителей области нет.

В то же время в Виннице и области сегодня санэпидслужбой берутся пробы воздуха на содержание загрязнения вредными веществами.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нефть" в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли четыре человека и 14 пострадали.

Тушение пожара продолжается до сих пор.