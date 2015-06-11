США намерены утвердить стандарты выбросов авиакомпаниями парниковых газов

Об этом объявило 11 июня американское федеральное Агентство по охране окружающей среды, сообщает ТАСС.

Оно опубликовало опирающееся на свежие научные данные заключение о том, что такие выбросы представляют опасность для здоровья человека. В связи с этим Агентство отметило, что открывает 60-дневный период сбора комментариев заинтересованных сторон и общественности по поводу своих планов выработать для американских авиаперевозчиков стандарты выброса газов, вызывающих парниковый эффект.

Предполагается, что эти американские стандарты будут увязаны с теми, которые сейчас готовит Международная организация гражданской авиации (ИКАО), уточнило Агентство. По его сведениям, "ожидается, что стандарты ИКАО будут утверждены в начале 2016 года".

Читайте такжеОбама: изменения климата - главная угроза мируВ соответствии с изложенной природоохранным ведомством информацией, доля выбросов американской гражданской авиацией газов, приводящих к образованию парникового эффекта, составляет почти треть общемировых - 29% А в секторе транспорта США авиация ответственна за выброс примерно 11% объемов газов, вызывающих парниковый эффект.

Нынешнее решение не будет распространяться на военную авиацию США и на самолеты с поршневыми двигателями, подчеркнуло Агентство.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай все-таки сможет уменьшить выбросы парникового газа до 2025 года, утверждается в новом исследовании Лондонской школы экономики. Как отмечают специалисты, сокращение выбросов углекислоты в атмосферу может наступить на пять лет раньше, чем ожидалось.