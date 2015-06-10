В Киото из-за столкновения двух грузовиков произошла утечка соляной кислоты

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако власти рекомендовали жителям временно не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

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По имеющимся данным, грузовой автомобиль врезался в ехавшую перед ним автоцистерну, перевозившую около 10 тонн соляной кислоты. В задней части цистерны образовалась пробоина, из который и вытекла кислота. Объемы утечки не уточняются. Прибывшие на место происшествия пожарные смыли водой кислоту в канализацию.

Один из местных жителей обратился в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие. По результатам обследования у него было выявлены симптомы отравления парами кислоты, однако они выражены в слабой форме.

Как известно, соляная кислота - это бесцветный раствор хлористого водорода. При попадании на кожу она вызывает сильные ожоги, особенно опасно ее попадание в глаза. Пары соляной кислоты приводят к раздражению дыхательных путей, бронхиту, а также могут вызвать отек легких.