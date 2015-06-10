Превышение уровня вредных веществ в воздухе в Киеве не связано с пожаром на нефтебазе - Минприроды

Как сообщили УНИАН в Министерстве экологии и природных ресурсов, по данным измерений, проводимых Васильковским районным отделом Киевского областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы Украины в зоне 1, 4, 8 и 12 км от места пожара несколько раз в сутки, превышений разовых концентраций уровней загрязнения атмосферного воздуха не было обнаружено.

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"Относительно информации относительно превышений концентраций уровней загрязнения атмосферного воздуха в г. Киеве отмечаем, что оснований утверждать, что такие превышения связаны с пожаром на нефтебазе возле пгт Глеваха пока нет, а сами превышения не представляют угрозы для жизни и здоровья киевлян и жителей области, что подтверждается соответствующими заявлениями директора департамента экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации Владимира Цибы и исполняющего обязанности главного санитарного врача Киевской области Александра Чепурного", - сказано в сообщении.

Министерство призывает киевлян и жителей Киевской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Тушение пожара продолжается.

По данным столичной СЭС, в некоторых местах концентрация вредных веществ в воздухе вчера превышала норму в 2-6 раз.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Минздрава, Государственная СЭС не обнаружила превышения норм загрязняющих веществ в воздухе в Васильковском районе, где продолжается пожар на нефтебазе, а также в соседних районах Киевской области.