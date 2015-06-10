СЭС увеличила почти в пять раз количество точек забора проб воздуха в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач столицы Олег Рубан.

По его словам, это даст возможность получить более подробную информацию относительно показателей вредных веществ в разных районах столицы.

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Рубан заверил, что меры, которые были рекомендованы городским властям для улучшения ситуации, оказались эффективными. Об этом свидетельствуют результаты новых проб воздуха в контрольных точках, которые осуществили специалисты Гидрометцентра, тоже осуществляет мониторинг состояния воздуха. Свежие данные лаборатории СЭС, по информации Рубана, ожидаются ближе к 18.00. Но, заверил он, такие данные обычно практически не отличаются от тех, что предоставляет Гидрометцентр.

«На вчерашнее утро, по данным лабораторных исследований, превышение в 2-6 раз. Согласно наших предложений Киевской городской госадминистрацией немедленно было организовано мероприятия по снижению вредных веществ в нижнем слое атмосферы», - отметил Рубан.

По его словам, это касается, прежде всего, немедленной работы по мойке и обработке водой улиц, автомагистралей, площадей, дворов. Во-вторых, сообщил Рубан, это запрет въезда большого грузового автотранспорта в город, который является основным источником загрязнения окружающей среды.

«Мероприятия были осуществлены сегодня ночью, утром, и мы имеем результат – показатели не превышают предельно допустимую концентрацию в некоторых местах, а в некоторых идет превышение в 2-6 раз. Так, результаты по улице Институтской и Большой Кольцевой не превышают допустимых концентраций», - сообщил Рубан.

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Он отметил, что эти меры СЭС рекомендует осуществлять и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Тушение пожара продолжается.