Эколог о горящей нефтебазе: Это не Чернобыль, жители Запорожья часто дышат таким воздухом

Об этом рассказал председатель Национального экологического центра Украины Ярослав Мовчан, передает Еспресо.TV.

"Во-первых стоит понять, что речь идет о локальном событии. Это не Чернобыль, это не ужасная катастрофа. Есть одна нефтебаза, которую должны были погасить ее владельцы своими силами. И если этого не произошло, это значит, что они непрофессиональны и должны за это ответить", - отметил он.

По словам Мовчана этот пожар не является чем-то слишком катастрофическим. "Жители Запорожья, и жители Мариуполя испытывают такие эффекты достаточно часто".

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А вот если ветер подует на Киев, людям нужно быть несколько осторожнее, отмечает эколог. Меньше выходить на свежий воздух, принимать антиоксиданты, лимоны, молоко.

"Это вопросы профессионализма правительства и ГСЧС. Должны были быть сообщения и карты. Синоптики по радио должны были бы предоставлять информацию откуда дует ветер. Давать информацию о концентрации веществ. Для киевлян это Кличко сказал только вчера вечером, хотя пожар продолжался вторые сутки. Этот пожар вызывает много вопросов о том, есть ли план действий в ГСЧС, кто руководит подразделениями и кто принимает решение об их реформировании", - рассказал эколог.

Ярослав Мовчан также отметил, что власть должна была сразу предупредить людей об опасности и рисках в связи с таким горением.

Тем временем, эпицентр пожара на нефтебазе под Киевом уже локализован. На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.