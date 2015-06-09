Пожар на нефтебазе под Киевом может вызвать учащение онкозаболеваний - эколог

Об этом сообщил руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, передает Еспресо.TV.

"Это ужас для экологии. Нужно было начинать эвакуацию еще вчера. Сейчас она уже идет. Продукты горения нефти содержат канцерогены. Мы все находимся под действием ядовитых веществ. Нас ждет увеличение онкозаболеваний", - считает Борейко.

Также он подчеркнул, что свою роль в распространении вредных веществ сыграют ветер и дожди.

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Эколог советует жителям районов Киевской области, которые находятся вблизи места пожара, как можно меньше выходить на улицу и не открывать окна.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.