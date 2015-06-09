Аваков: экологическое состояние воздуха в районе пожара на нефтебазе в пределах нормы

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня на брифинге вблизи охваченной пожаром нефтебазы в Васильковском районе Киевской области.

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«Мы раз в час мониторим экологическое состояние воздуха, нам передают соответствующие данные», - сказал Аваков, добавив, что экологическое состояние воздуха находится в пределах нормы. «Никаких токсичных выбросов нет», - утверждает он.

«Воздух и на территории Киева, и в близлежащих районах в нормальном состоянии», - уверяет министр.