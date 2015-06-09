Под Киевом из-за горящей нефтебазы прошел "черный" дождь, экологи предупредили о кислотном (фото)
Масштабный пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области может привести к серьезному ухудшению экологии, в частности, к кислотным дождям, говорят экологи.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на главу Всеукраинской экологической лиги Татьяну Тимочко.
По ее словам, при сжигании жидкого топлива вместе с дымовыми газами в атмосферный воздух попадают сернистый и серный ангидрид, оксид углерода, оксиды азота, газообразные и твердые продукты неполного сгорания топлива, соединения ванадия, соли натрия и прочее. Горение нефтепродуктов также сопровождается выбросами оксида серы, который является причиной возникновения кислотных дождей, содержащих серную кислоту, сульфиты и сульфаты аммония.
"Кроме того, в результате горения резервуаров с бензином образовалось огромное количество тепловой энергии, а это, в свою очередь, нарушило баланс в окружающей среде", - заявила Тимочко.
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В то же время, в соцсетях сообщают, что в районе горящей нефтебазы под Васильковом уже прошел черный дождь.
Фотофакт: через пожежу на нафтобазі під Києвом пройшов чорний дощ pic.twitter.com/zZXI6Hjdm5
— Новости Украины (@Dbnmjr) June 9, 2015
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.