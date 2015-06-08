Китай сможет сократить выброс парниковых газов до 2025 года - ученые

Китай все-таки сможет уменьшить выбросы парникового газа до 2025 года, утверждается в новом исследовании Лондонской школы экономики.

Как отмечают специалисты, сокращение выбросов углекислоты в атмосферу может наступить на пять лет раньше, чем ожидалось, передает Русская служба Би-Би-Си.

Несмотря на рекордный уровень загрязнения, КНР также является крупнейшим инвестором в исследования альтернативных источников энергии - солнечной, ветряной и атомной.

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По мнению авторов исследования, перемены к лучшему в экологической политике Китая могут стимулировать глобальный спрос на оборудование для получения "зеленой" энергии и снизят зависимость энергетики от угля.