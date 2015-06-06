Украинские правоохранители получат от Японии более 1,5 тысячи экологичных автомобилей

Япония предоставляет для украинских правоохранителей более 1,5 тыс. автомобилей с экологичными двигателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного заявления для представителей средств массовой информации с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который находится в Украине с первым визитом в истории двусторонних отношений между государствами.

По словам Порошенко, в ходе переговоров было уделено внимание аспектам украинско-японского сотрудничества в области «зеленых» инвестиций согласно обязательствам двух государств по Киотскому протоколу.

Читайте такжеЯпония дает Украине 18 миллиардов гривень кредита"Подтверждением эффективности нашего взаимодействия в этой сфере является успешная реализация проекта по обеспечению японской стороной украинских правоохранителей более чем 1,5 тыс. автомобилей с экологичными двигателями. Сегодня мы с господином премьер-министром примем участие в церемонии, которая символизирует успешное завершение этого проекта", - сказал он.