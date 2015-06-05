Сегодня мир отмечает День охраны окружающей среды

По данным ООН при нынешних темпах потребления и производства человечеству для поддержания привычного образа жизни уже через 20 лет потребуются ресурсы трех таких планет, как Земля. Если человек продолжит политику бездумного потребления природных ресурсов, то уже в ближайшем обозримом будущем это в три раза превысит его нынешние аппетиты.

День эколога – это возможность пробудить в сознании людей необходимость сознательного подхода ко всему окружающему, бережному потреблению природных богатств планеты. Главной темой сегодняшнего праздника является девиз «Семь миллиардов желаний. Одна планета. Потребляй бережно».

Читайте такжеGreenpeace обвинил ряд модных брендов в загрязнении окружающей среды

В Украине Всемирный день окружающей среды превращается в по-настоящему «народное событие». Сегодняшний День эколога в Киеве будет сопровождаться многими красочными зрелищами: уличными митингами и парадами велосипедистов, «зелеными» концертами и сбором мусора в парках и скверах, высадкой деревьев и многими другими мероприятиями.

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.