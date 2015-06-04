В Киеве стартовал марафон электромобилей (фотогалерея)

В среду, 3 июня, с Михайловской площади стартовала так называемая "нулевая" машина – именно этот автомобиль устанавливает эталонное время. Победитель должен будет пройти гонку за время, максимально приближенное ко времени этой машины. Об этом сообщает ZN.UA.

Маршрут гонки, в которой участвуют несколько украинских экипажей, проходит через 10 европейских стран, а финиш состоится 10 июня. Старт гонке дал Виталий Кличко. Мэр Киева также сел за руль электромобиля Tesla и проехал по городу на этом авто.

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