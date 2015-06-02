Япония заявила о планах сократить выброс парниковых газов на 26% через 15 лет

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Мы выработали международно конкурентоспособную, амбициозную цель. И она включает поддержку конкретными мерами и технологиями", — сказал японский премьер.

Для достижения цели Токио планирует пересмотреть энергетический баланс в стране таким образом, чтобы около 22-24% в нем приходилось на возобновляемые источники, около 20-22% — на АЭС, а оставшаяся доля — на нефтепродукты, газ и уголь.

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План Токио по сокращению количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов будет представлен Абэ в ходе совещания лидеров стран "большой семерки", которое пройдет в Германии 7-8 июня. После этого программа японского правительства будет передана в ООН.