Корабль Greenpeace поддержит борьбу коренных народов Северной Америки против супертанкеров

Корабль Greenpeace «Эсперанса» отправился в новую экспедицию под лозунгом «Народ - против нефти». (The People Vs. Oil). Её цель – поддержать протест коренных народов Северной Америки против супертанкеров и новых нефтепроводов, сообщается на сайте Greenpeace.

«Эсперанса» вышла из Ванкувера и направилась к северным островам Хайда Гваи на границе с Аляской. В составе команды корабля – шесть активистов от коренного населения, которые представляют разные народы Канады: сквомиш, сечелт, мускеам, хайда, анишинаабе, лесных кри. Они посетят поселения индейцев на восточном побережье Канады, чтобы обменяться опытом и совместно выступить против угрожающих им нефтяных проектов.

Больше всего активистов возмущают бурение на арктическом шельфе и освоение битуминозных песков в Канаде – самые грязные и рискованные из сырьевых проектов. Если они осуществятся, мимо берегов Британской Колумбии пойдут сотни гигантских танкеров. В случае аварии и утечки нефти больше всего пострадают именно коренные жители побережья.

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Нефтяники утверждают, что шельф Аляски может давать до миллиона баррелей нефти каждый день. Столь масштабное освоение неминуемо приведёт к не менее масштабному загрязнению.

Север до сих пор не смог полностью восстановиться после крушения танкера Exxon Valdez 26 лет назад: следы разлагающейся нефти всё еще видны на берегах Аляски.

«Мой народ выбирает чистую энергетику. И наше сообщество немало сделало для того, чтобы восстановить природу, разрушенную непродуманной эксплуатацией. Перевозки огромных объёмов нефти мимо наших поселений неминуемо приведут к аварии, под угрозой море Селиш, на берегах которого я родилась. Именно поэтому я здесь, чтобы защищать то, что мне дорого», — объясняет Кэндас Кампо, одна из шести активистов.