В Дубае будут использовать экологически чистый цемент

В Дубае вступил в силу закон, который обязывает собственников земельных участков и подрядчиков использовать в строительстве только экологически безопасный цемент. Такое решение местные власти приняли с целью активизации внедрения современных безвредных технологий в градостроительстве, сообщает ecotown.

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В муниципалитете Дубая отмечают, что использование «зеленого» цемента является обязательным условием для получения разрешения на строительство. Местные власти будут проверять качество цемента непосредственно на строительных площадках. Компаниям, которые нарушили закон, будут грозить штрафы и запрет на проведение работ.

Экологически чистый цемент, формула которого была разработана три года назад в Германии, представляет собой материал, свойства которого не уступают или превосходят свойства обычного цемента. При этом «зеленый» цемент делается с использованием переработанного вторсырья, что позволяет существенно сократить потребление природных ресурсов, воды и энергии.

Власти Дубая уверяют, что выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве «зеленого» цемента на 80% меньше, чем при изготовлении традиционного строительного материала.

Важным является также то, что такой цемент устойчив к воздействию соли. Кроме того, материал хорошо переносит высокую температуру.

В муниципалитете говорят, что производственных мощностей в ОАЭ более чем достаточно. Эмират способен производить 39 млн тонн цемента в год при реальном спросе в 19 млн тонн. «В ОАЭ работают 12 заводов по производству цемента. Все они уже готовы к производству «зеленого» цемента», - заявил помощник генерального директора по вопросам инженерии и планирования муниципалитета Дубая.