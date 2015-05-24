В Харькове участники Велодня создали самую большую в Украине движущуюся фигуру велосипеда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, рекорд Украины установлен сегодня на площади Свободы в центре Харькова.

В создании движущейся фигуры велосипеда приняли участие около 2 тысяч участников акции.

Представители Книги рекордов Украины зафиксировали этот рекорд. В предыдущие годы в такой акции приняли участие 1587 человек, рекорд был установлен в Чернигове.

В горсовете отметили, что велосипедисты колонной едут по маршруту: площадь Свободы - проспект Ленина - улица Отакара Яроша - канатная дорога - улица 23 августа - проспект Ленина - площадь Свободы. Участников Велодня сопровождают сотрудники ГАИ.

Читайте также«Зеленая» политика в Украине: быть или не бытьКолонна велосипедистов стартовала в 11.00. С 12.00 до 15.00 на площади Свободы будет организована культурно-спортивная программа, во время которой для детей и взрослых будут проходить конкурсы, ярмарка и т. д.

Справка УНИАН. Велодень проводится в Харькове с 2006 года для популяризации здорового и активного образа жизни и экологической альтернативы автомобилю. В прошлом году в IX Велодне приняли участие 5 тысяч велосипедистов.