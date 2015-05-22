На заводе в Сумах произошел выброс паров серной кислоты - СМИ
Утром 22 мая на заводе "Сумыхимпром" произошла чрезвычайная ситуация - произошел выброс паров серной кислоты из контактного аппарата.
Об этом сообщает ресурс "0542" со ссылкой на источник.
На данный момент ситуация якобы взята под контроль. С руководством предприятия пока не удалось связаться. В ГСЧС области о ситуации тоже не знают.
Информацию об утечке подтвердило руководство области. Пока известно, что утечка произошла при проведении технологического процесса. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет. На место событий выехала бригада для проведения замеров.
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Напомним, ранее председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко просит министра экологии и природных ресурсов приостановить двум компаниям действие лицензий на осуществление операций с опасными отходами. А милиция, тем временем, расследует загрязнение 30 апреля окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества в г. Шостка.